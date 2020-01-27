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Гаэль Монфис достал мяч в дерзком прыжке, но проиграл роызгрыш Доминику Тиму (видео)

Монфис достал убойный удар Тима в дерзком прыжке, но все равно проиграл розыгрыш
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Красивая комбинация от француза.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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