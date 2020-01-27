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Гаэль Монфис – Доминик Тим: матч четвертого круга Australian Open (видео)

Тим уверенно расправился с Монфисом в первом матче теннисистов топ-10 на турнире
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 1 час назад

Пятая ракетка мира выбила 10-ю.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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