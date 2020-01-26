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Эшли Барти – Элисон Риске: четвертьфинал Australian Open (видео)

Барти без шансов отдала Риске второй сет, но вовремя вспомнила, что она первая ракетка мира
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 50 мин. назад

Австралийка собралась и смяла соперницу из США.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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