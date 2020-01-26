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ВИДЕО - «Меня стали больше уважать как игрока». Рублев – о серии побед и целях на сезон

«Меня стали больше уважать как игрока». Рублев – о серии побед и целях на сезон
 174 просмотров | 01:43
Eurosport

53 мин. назад

В январе Андрей завоевал два титула – столько же было у него за предыдущую карьеру.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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