Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Чилич катастрофически не успевал за игрой Раонича: канадский серб оказался сильнее

Чилич катастрофически не успевал за игрой Раонича: канадский серб оказался сильнее
  смотрят | 02:53
Eurosport

9 мин. назад

Милош уже в четвертьфинале.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео