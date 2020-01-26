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ВИДЕО - Шварцман вытащил настолько тяжелый мяч, что Джокович не удержался и отвесил ему пятюню

Шварцман вытащил настолько тяжелый мяч, что Джокович не удержался и отвесил ему пятюню
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Eurosport

6 мин. назад

Аргентинец заслужил респект от Новака.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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