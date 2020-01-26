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ВИДЕО - Американская сенсация Гауфф после выноса Осаки не совладала с Кенин

Американская сенсация Гауфф после выноса Осаки не совладала с Кенин
 324 просмотров | 03:06
Eurosport

1 час назад

Противостояние двух молодых американок осталось за более опытной.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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