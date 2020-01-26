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ВИДЕО - Шварцман стоял насмерть, но Джокович все-таки пробил брешь в этой стене

Шварцман стоял насмерть, но Джокович все-таки пробил брешь в этой стене
  смотрят | 03:07
Eurosport

5 мин. назад

Новак победил в трех сетах и вышел в четвертьфинал.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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