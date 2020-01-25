Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «19-летняя Сукова прикончила мечты Навратиловой». Как Мартина упустила календарный «Большой шлем»

«19-летняя Сукова прикончила мечты Навратиловой». Как Мартина упустила календарный «Большой шлем»
 10 просмотров | 01:35
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Навратилова выдала серию из шести выигранных мэйджоров подряд, но так и не собрала календарный «БШ».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео