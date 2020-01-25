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ВИДЕО - Главный хайлайт недели: Хачанов горел Кирьосу 0-2 по сетам, а потом был в двух очках от победы

Главный хайлайт недели: Хачанов горел Кирьосу 0-2 по сетам, а потом был в двух очках от победы
  смотрят | 13:20
Eurosport

6 мин. назад

Карен почти вытащил второй пятисетовик за три дня.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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