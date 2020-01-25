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ВИДЕО - Рублев показал русским футболистам, как надо играть против бельгийцев

Рублев показал русским футболистам, как надо играть против бельгийцев
 256 просмотров | 03:08
Eurosport

50 мин. назад

Андрей в четырех сетах переиграл Давида Гоффена.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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