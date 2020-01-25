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ВИДЕО - «Курье не знал, что она занимает 18-е место в списке самых грязных водоемов мира». Река Ярра и АО

«Курье не знал, что она занимает 18-е место в списке самых грязных водоемов мира». Река Ярра и АО
 82 просмотров | 01:32
Eurosport

24 мин. назад

Одна из главных достопримечательностей Мельбурна.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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