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ВИДЕО - Гулбис показал лучший результат на АО, но подножка в лице Монфиса помешала выйти в четвертый круг

Гулбис показал лучший результат на АО, но подножка в лице Монфиса помешала выйти в четвертый круг
 3 просмотров | 03:07
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 8 мин. назад

Эрнест выиграл пять матчей с учетом квалификации.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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