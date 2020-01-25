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Обзор матча Рафаэль Надаль – Пабло Каррено (видео)

Надаль не хотел обидеть Каррено, но не вышло – Рафа отдал сопернику только 7 геймов
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Eurosport

1 час назад

Быстро и просто для первой ракетки мира.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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