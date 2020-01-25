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Обзор матча Анастасия Павлюченкова – Каролина Плишкова (видео)

Павлюченкова впервые переиграла Плишкову и снова ворвалась во вторую неделю АО
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Eurosport

17 мин. назад

Дальше по сетке Энджи Кербер, с которой у Насти счет личных встреч 7:7.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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