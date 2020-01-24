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ВИДЕО - Безупречная игра у сетки Миллмана и Баутисты, а еще свеча Фоньини. Топ-5 крутейших ударов дня

Безупречная игра у сетки Миллмана и Баутисты, а еще свеча Фоньини. Топ-5 крутейших ударов дня
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Eurosport

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Удивительно, но в рейтинге нет ни одного результативного действия Федерера и Джоковича.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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