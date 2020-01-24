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ВИДЕО - Федерер был в двух очках от вылета, но все же завершил самый безумный матч АО-2020 победой

Федерер был в двух очках от вылета, но все же завершил самый безумный матч АО-2020 победой
 646 просмотров | 12:11
Eurosport

1 час назад

Швейцарец показал невероятный характер.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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