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ВИДЕО - «Воры проникли в его дом и украли несколько трофеев, в том числе с АО». Победы и болезнь Сампраса

«Воры проникли в его дом и украли несколько трофеев, в том числе с АО». Победы и болезнь Сампраса
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Eurosport

46 мин. назад

Американец дважды побеждал в Австралии, а всего имеет 14 титуло «ТБШ».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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