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ВИДЕО - Федерер чудом выиграл 100-й матч на АО, а организаторы поздравили его душевным роликом

Федерер чудом выиграл 100-й матч на АО, а организаторы поздравили его душевным роликом
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 35 мин. назад

Аж сердце радуется.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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