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ВИДЕО - Развязка матча Федерер – Миллман, ставшая для австралийца кошмаром

Развязка матча Федерер – Миллман, ставшая для австралийца кошмаром
1 549 просмотров | 05:14
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Джон был в двух очках от победы, но дальше все равно прошел Роджер.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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