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ВИДЕО - «С детства мечтаю выиграть турнир «Большого шлема». Рыбакина – о начале сезона и главной цели

«С детства мечтаю выиграть турнир «Большого шлема». Рыбакина – о начале сезона и главной цели
 296 просмотров | 01:43
Eurosport

1 час назад

История простой девушки из Казахстана.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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