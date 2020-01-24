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Обзор матча Милош Раонич – Стефанос Циципас (видео)

Раонича называют дровосеком, а он укатал великого и ужасного Циципаса в трех сетах
 1 смотрят | 05:39
Eurosport

10 мин. назад

Милош показал греку класс.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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