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Наоми Осака – Кори Гауфф: третий круг Australian Open (видео)

15-летняя Гауфф вынесла Осаку и лишила Australian Open действующей чемпионки
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 31 мин. назад

У австралийского турнира будет новая королева.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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