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Серена Уильямс – Цян Ван: третий круг Australian Open (видео)

Напряженная рубка Серены и Ван завершилась сенсационным вылетом Уильямс
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Китаянка обыграла легенду за 2 часа 41 минуту.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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