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Каролин Возняцки – Онс Жабер: третий круг Australian Open (видео)

Дерзкая Жабер не оставила Возняцки ни шанса в ее последнем матче в карьере
  смотрят | 03:06
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 6 мин. назад

Теннисистка из Туниса расправилась с Каро в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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