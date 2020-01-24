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Новак Джокович – Йосихито Нисиока: третий круг Australian Open (видео)

Джокович за каких-то полтора часа разгромил японца Нисиоку
 31 просмотров | 03:05
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 7 мин. назад

Новак уже в 1/8 финала.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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