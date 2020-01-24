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Рафаэль Надаль встретился с девочкой, в которую попал мячом на Australian Open (видео)

«Самый страшный момент на корте». Надаль встретился с болгерл, в которую засадил мячом
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 40 мин. назад

Первая ракетка мира проверил, что с девочкой все в порядке.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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