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ВИДЕО - Камбэк Федерера против Надаля в финале AO-2017. Роджер уступал с брейком в пятом сете, но победил

Камбэк Федерера против Надаля в финале AO-2017. Роджер уступал с брейком в пятом сете, но победил
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 1 час назад

Классика тенниса.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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