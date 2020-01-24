ВИДЕО - Камбэк Федерера против Надаля в финале AO-2017. Роджер уступал с брейком в пятом сете, но победил
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Камбэк Федерера против Надаля в финале AO-2017. Роджер уступал с брейком в пятом сете, но победил354 просмотров • 3 ч. назад
15-летняя Гауфф вынесла Осаку и лишила Australian Open действующей чемпионки1 824 просмотров • 4 ч. назад
Напряженная рубка Серены и Ван завершилась сенсационным вылетом Уильямс648 просмотров • 5 ч. назад
Возняцки провела последний матч в карьере и немножко всплакнула508 просмотров • 5 ч. назад
Дерзкая Жабер не оставила Возняцки ни шанса в ее последнем матче в карьере366 просмотров • 5 ч. назад
Джокович за каких-то полтора часа разгромил японца Нисиоку508 просмотров • 5 ч. назад
«Самый страшный момент на корте». Надаль встретился с болгерл, в которую засадил мячом1 651 просмотров • 6 ч. назад
У Серены все валилось из рук. Только посмотрите на ее чудовищный удар2 500 просмотров • 6 ч. назад
Изумительный удар Медведева возглавил хит-парад моментов дня6 543 просмотров • 18 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
15-летняя Гауфф вынесла Осаку и лишила Australian Open действующей чемпионки
Напряженная рубка Серены и Ван завершилась сенсационным вылетом Уильямс
Возняцки провела последний матч в карьере и немножко всплакнула
Дерзкая Жабер не оставила Возняцки ни шанса в ее последнем матче в карьере
Джокович за каких-то полтора часа разгромил японца Нисиоку
«Самый страшный момент на корте». Надаль встретился с болгерл, в которую засадил мячом