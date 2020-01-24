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Чудовищный удар Серены Уильямс (видео)

У Серены все валилось из рук. Только посмотрите на ее чудовищный удар
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 56 мин. назад

Серена ошиблась в простейшей ситуации и подарила Цян Ван тройной брейк-пойнт.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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