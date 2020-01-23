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ВИДЕО - В матче с Симоном Кирьос не только троллил Рафу, но и весьма недурно играл

В матче с Симоном Кирьос не только троллил Рафу, но и весьма недурно играл
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 55 мин. назад

В итоге Ник уже в третьим раунде, где готовится к Карену Хачанову.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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