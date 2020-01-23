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ВИДЕО - Дерзкая Джорджи оказалась Кузнецовой не по зубам

Дерзкая Джорджи оказалась Кузнецовой не по зубам
 37 просмотров | 03:03
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Светлана впервые за три года вышла во второй раунд мэйджора, но на этом остановилась.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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