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ВИДЕО - Гениальный удар Медведева возглавил хит-парад моментов дня

Гениальный удар Медведева возглавил хит-парад моментов дня
 3 просмотров | 01:58
Eurosport

8 мин. назад

А еще здесь могучая заруба Зверева и Герасимова.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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