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ВИДЕО - Идеальная свеча, идеальный обводящий и прочие идеальные удары от идеальной Свитолиной

Идеальная свеча, идеальный обводящий и прочие идеальные удары от идеальной Свитолиной
 176 просмотров | 02:33
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Элина в двух сетах победила Лорен Дэвис.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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