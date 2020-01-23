ВИДЕО - Испепеление – так можно охарактеризовать победу Надаля над Дельбонисом
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Павлюченкова превозмогла Таусенд в борьбе за право сразиться с Плишковой113 просмотров • 3 ч. назад
Испепеление – так можно охарактеризовать победу Надаля над Дельбонисом391 просмотров • 3 ч. назад
Надаль подряд вытащил укороченный и дотянулся до высокого мяча – награда нашла Рафу567 просмотров • 4 ч. назад
Гулбис даже принимал навылет – настолько у Бедене не было шансов689 просмотров • 4 ч. назад
Надаль зарядил мячом в болгерл и поцеловал ее в знак извинения2 743 просмотров • 5 ч. назад
Симон понабрался у Кирьоса и довел Ника до истерики новой пародией на Надаля2 557 просмотров • 6 ч. назад
Теннисист в парном матче так люто закрутил мяч, что его не достал бы даже супергерой742 просмотров • 7 ч. назад
У Медведева пошла кровь носом, но это не помешало ему красиво разбить испанца-ноунейма2 201 просмотров • 7 ч. назад
Кирьос весело спародировал Надаля после замечания судьи о затяжке времени4 809 просмотров • 7 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Павлюченкова превозмогла Таусенд в борьбе за право сразиться с Плишковой
Надаль подряд вытащил укороченный и дотянулся до высокого мяча – награда нашла Рафу
Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл Йоханнесу
Гулбис даже принимал навылет – настолько у Бедене не было шансов
Надаль зарядил мячом в болгерл и поцеловал ее в знак извинения
Симон понабрался у Кирьоса и довел Ника до истерики новой пародией на Надаля