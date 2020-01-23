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ВИДЕО - Испепеление – так можно охарактеризовать победу Надаля над Дельбонисом

Испепеление – так можно охарактеризовать победу Надаля над Дельбонисом
 391 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назад

Два легких сета и один упорный – так Рафа вышел в третий раунд.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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