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ВИДЕО - Гулбис даже принимал навылет – настолько у Бедене не было шансов

Гулбис даже принимал навылет – настолько у Бедене не было шансов
 200 просмотров | 03:06
Eurosport

39 мин. назад

Эрнест вышел в третий раунд Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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