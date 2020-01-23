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ВИДЕО - Симон понабрался у Кирьоса и довел Ника до истерики новой пародией на Надаля

Симон понабрался у Кирьоса и довел Ника до истерики новой пародией на Надаля
 815 просмотров | 00:55
Eurosport

1 час назад

Рафа стал мишенью для насмешек.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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