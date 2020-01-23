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ВИДЕО - Теннисист в парном матче так люто закрутил мяч, что его не достал бы даже супергерой

Теннисист в парном матче так люто закрутил мяч, что его не достал бы даже супергерой
  смотрят | 00:39
Eurosport

3 мин. назад

Просто гениально.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Теннис


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