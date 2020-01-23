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Обзор матча Даниил Медведев – Педро Мартинес (видео)

У Медведева пошла кровь носом, но это не помешало ему красиво разбить испанца-ноунейма
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Eurosport

19 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Легкая победа для Даниила.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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