Теннис > Australian Open

Обзор матча Анна Блинкова – Зарина Дияс (видео)

Чисто женский матч Блинковой и Дияс: лавина брейков и яркие эмоции после каждого розыгрыша
 100 просмотров | 03:02
Eurosport

49 мин. назад

К сожалению, теннисистка из России покинула соревнования.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео