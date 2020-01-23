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Обзор матча Андрей Рублев – Юити Сагита (видео)

Рублев был настолько хорош, что укатал бы Сагиту даже в паре с Нисикори
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Eurosport

1 час назад

Андрей снова был крайне хорош и прорвался в третий круг.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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