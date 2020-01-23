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ВИДЕО - Дикая по своей неточности подача Остапенко развеселила ее и всех вокруг

Дикая по своей неточности подача Остапенко развеселила ее и всех вокруг
 793 просмотров | 00:30
Eurosport

1 час назад

Алена не поняла, как у нее такое получилось.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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