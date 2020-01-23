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ВИДЕО - «Он стал первым теннисистом с 1963-го, которого выгнали за плохое поведение». Макинрой и его бесы

«Он стал первым теннисистом с 1963-го, которого выгнали за плохое поведение». Макинрой и его бесы
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 23 мин. назад

Джон отличился в матче, когда все было в его руках.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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