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ВИДЕО - «Роджер впервые за 12 лет зачехлился на мэйджорах на исходе первой недели». Сенсация-2015 от Сеппи

«Роджер впервые за 12 лет зачехлился на мэйджорах на исходе первой недели». Сенсация-2015 от Сеппи
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Eurosport

17 мин. назад

Итальянец сотворил главное чудо декады на «Шлемах».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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