Укороченный Федерера и чудесное спасение Джоковича. Топ-5 ударов дня

Топ-5 ударов дня на Australian Open (видео)
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Теннис
Слезы Суарес и суперматч Димитров – Пол. Лучшие моменты третьего дня Australian Open228 просмотров • 3 ч. назад
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У Ито изначально не было шансов, ну а когда Джокович играет вот так – тут и не скажешь ничего
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