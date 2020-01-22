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Роджер Федерер – Филип Крайинович: первый круг Australian Open (видео)

Крайинович упирался только во втором сете – Федерер был намного сильнее
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 55 мин. назад

Без шансов для серба.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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