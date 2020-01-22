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ВИДЕО - «Что я сделал?» Пэр кинул бутылку, получил штрафное очко и разругался с арбитром

«Что я сделал?» Пэр кинул бутылку, получил штрафное очко и разругался с арбитром
 172 просмотров | 03:08
Eurosport

38 мин. назад

Ох уж этот Бенуа.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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