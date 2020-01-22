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ВИДЕО - «В одном из матчей Лопес убойной подачей за 200 км/ч попал мальчику в пах». Болбои на АО

«В одном из матчей Лопес убойной подачей за 200 км/ч попал мальчику в пах». Болбои на АО
 562 просмотров | 01:21
Eurosport

1 час назад

Работа этих ребят опасна и трудна.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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