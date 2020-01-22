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ВИДЕО - Осака швырнула и пнула ракетку, кинула мяч и вообще была не в духе после проигранной подачи

Осака швырнула и пнула ракетку, кинула мяч и вообще была не в духе после проигранной подачи
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Eurosport

10 мин. назад

Японка выплеснула эмоции и дожала Сайсай Чжэн в двух сетах.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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