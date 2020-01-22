Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «Битва титанов завершилась в половине пятого утра по Мельбурну». Дикий матч Хьюитта и Багдатиса

«Битва титанов завершилась в половине пятого утра по Мельбурну». Дикий матч Хьюитта и Багдатиса
 531 просмотров | 01:40
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 59 мин. назад

Австралиец и киприот подарили теннису мощнейший поединок.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео