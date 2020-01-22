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ВИДЕО - Подающая мячи девочка на всю жизнь запомнит момент, как мяч летит ей в голову после удара Кенин

Подающая мячи девочка на всю жизнь запомнит момент, как мяч летит ей в голову после удара Кенин
 778 просмотров | 00:21
Eurosport

1 час назад

София не специально целилась в малышку, но все равно получилось некрасиво.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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